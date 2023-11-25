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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 12:15 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 12:28

Mansur Yavaş ile İYİ Parti'nin 'nabzını yoklayan' CHP'li Özgür Özel'den Akşener'e ittifak mesajı: Ablamla pek çok zorluğu aşacağız

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında olduğu iddia edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri için ilk ittifak hamlesini yaptı. CHP fondaşına İyi Parti ve terörün siyasi ayağı HEDEP'le görüşeceklerini ifade eden Özel, kendisi HEDEP'lilerle konsere giderken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gönderdi. Siyaset kulislerinde nabız yoklama ziyareti olarak değerlendirilen ziyareti Yavaş, "nezaket" olarak yorumladı. Görüşmeden basına yansıyan karelerde Yavaş'ın gergin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. 28 Mayıs'ın ardından yaptığı bir değerlendirme toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını gündeme getirdiklerini hatırlatan Akşener özür dileyerek "Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ekrem'in 'Sözcü'süne açıklamada bulunan Özgür Özel Akşener'e ittiafak sinyali verdi. Özel açıklamasında, "Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkan'ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım” dedi.

Mansur Yavaş ile İYİ Partinin nabzını yoklayan CHPli Özgür Özelden Akşenere ittifak mesajı: Ablamla pek çok zorluğu aşacağız
Mansur Yavaş ile İYİ Parti'nin 'nabzını yoklayan' CHP'li Özgür Özel'den Akşener'e ittifak mesajı: Ablamla pek çok zorluğu aşacağız

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