Mansur Yavaş hamlesine Eren Erdem salvosu: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası önerilmeyecek

6'lı koalisyon ortakları yarın bir kez daha buluşacak. Toplantıda 14 Mayıs 2023'te yapılması planlanan seçimde aday gösterilecek ismin netleşmesi bekleniyor. Birkaç gündür sosyal medya üzerinden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanI Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterileceği iddiaları dile getiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Yavaş'ın adaylığına destek verdiği biliniyor.

İYİ Parti'nin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinde diretmesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği yanıt merak konusu olurken, CHP liderine yakın isimlerden olan Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem adaylık konusuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Erdem, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu dışında hiçbir adayı gündeme getirmeyeceğini ve masaya sunmayacağını söyledi.

KOALİSYONDA RESTLEŞME

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler öncesi defalarca bir araya gelen 6'lı koalisyonda adaylık konusunda kaos sürüyor. Masanın küçük ortaklarından Demokrat Parti ve Saadet Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça destek verirken; Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise açıkça tarafını belli etmeden bekleme politikası yürütüyor. Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu ismine net bir şekilde karşı çıkarak masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini koyuyor. CHP ise belediye başkanlarının adaylığını kabul etmiyor.

SOSYAL MEDYADA MANSUR YAVAŞ PAZARLAMASI

6'lı koalisyondaki tüm bu kaos gündemi devam ederken sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş ismi bir kez daha piyasaya sürüldü. Bazı kullanıcılar Yavaş'ın aday olarak netleşmeye başladığını iddia ederek, Kılıçdaroğlu'nun da geri adım atarak Yavaş'ın adaylığını kabul ettiğini iddia etti.

CHP'DEN MASAYA HODRİ MEYDAN

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının arkasında olduklarını ifade ederek; Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere hiçbir CHP'li ismin adının masada aday olarak gösterilmeyeceğini iddia etti.

Erdem, "Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir." ifadelerini kullandı.

ADAY YARIN BELİRLENİYOR

Daha önce 12 kez toplanan 6'lı koalisyon, yarın bir kez daha bir araya gelecek. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2 Mart tarihine işaret ederek adayın belirleneceğini, uygun görülen zamanda da açıklanacağını söylemişti.