Mansur Yavaş 25 milyon TL rüşvet istedi iddiası! Eski CHP'li vekil Yavaş'a suç duyurusunda bulundu! 19.12.2019 17:08

CHP’li isimler birbirlerine girmeye erken başladı. CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin Mimarlar Odası'na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde milyonlarca dolar yatırım yaptığı inşaatlarını yıkacakları tehdidi ile karşılaştığı iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatına binaen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Coşkun Torun, Haydar Demir ve Av. Ömer Koçak iş adamı Sinan Aygün'ü ziyaret etti. Ziyaret gerekçesi ise Mansur Yavaş ve ekibinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

İş adamı Sinan Aygün'ün Ankara İli Mustafa Kemal Mahallesinde devam eden inşaatına ilişkin TMMOB Mimarlar Odası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldı, iş adamı Sinan Aygün davaya Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında müdahil oldu, ancak dava TMMOB lehine sonuçlandı.

Danıştay'ın pek çok kararına açıkça aykırı olan kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmasını bekleyen Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde milyonlarca dolar yatırım yaptığı inşaatlarını yıkacakları tehdidi ile karşılaştığı iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN 25 MİLYONLUK RÜŞVET!

Mansur Yavaş'ın eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk iken Aygün'ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon TL vermemesi halinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söyleyerek TCK'nın 250. maddesi uyarınca "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmek" suretiyle irtikap suçunu işlemiş oldu.

YAVAŞ TUTUKLANIP GÖREVDEN ALINABİLİR

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün'ün şikayeti 2019/202533 soruşturma no ile görülmeye başlanacak. Hukukçular, bu soruşturmanın sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yargılanmakta olan Yavaş'ın tutuklanmasına ve görevden alınmasına varan sonuçlar doğuracağını söylenildi.