Ordu'nun Perşembe ilçesinde Efirli Mahallesi'nde bulunan bir mandırada çıkan yangın, büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Mustafa, Mehmet Ali ve Muharrem Yıldırım kardeşlere ait mandırada, kamyonetteki elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede çevredeki samanlara sıçradı.

100 TON SAMAN VE TARIM ARAÇLARI KÜLE DÖNDÜ

Yangın yaklaşık 100 ton saman, bir kamyonet, patpat ve traktör römorku kullanılamaz hale getirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve OSKİ ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Alevler, yakında bulunan evlere ve içerisinde yaklaşık 100 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü.

"HASAR BÜYÜK"

Yangını ilk gören ve durumu mandıra sahiplerine haber veren Süleyman Sönmez isimli vatandaş, "Yoldan geçerken kamyonetin altında alev gördüm. Kamyonet de samanların olduğu yere bitişikti. Hemen mandıranın sahiplerine haber verdim. Patoz ile kamyoneti geri çektik, alevler yükselmeye başladı. Sonrasında itfaiye ve muhtarı aradık. Şu anda hasar büyük" dedi.

Öte yandan yangınn kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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