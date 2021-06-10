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Manavgat son dakika! Zincir market yangın!

Manavgat son dakika! Zincir market yangın!
10.06.2021 22:50
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir zincir markete ait bir şubede yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara neden oldu. Yangının kasa bölümdeki elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir zincir markete ait şubede saat 04.00 civarında yangın çıktı. İhbar ile olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülerek, soğutma çalışması başlatıldı. Yangında market bölümü ve üst katta bulunan çalışma ofisleri zarar görürken, yangın mağazanın depo kısmına sıçramadan kontrol altına alındı.

Mağaza yetkilileri yangın sonrası hasar tespit çalışması yapılacağını belirtirken, can kaybının olmamasının en büyük sevinçleri olduğunu aktardı. Yangının kasa bölümdeki elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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