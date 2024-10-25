Malatya'da cinnet geçiren bir kişi iş yerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 23:25 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 23:25

Malatya'da eşi ile tartışan esnaf, geçirdiği cinnet sonrası iş yerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi. Olayda iş yeri ile birlikte 4 araç kullanılmaz hale gelirken, şahıs gözaltına alındı.







Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, saniyede oto tamirciliği yapan esnaf Ö.Ö., eşi ile tartıştıktan sonra işyerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi. İş yeri kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yeri ile 4 araç kullanılmaz hale geldi.







İş yeri sahibi Ö.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.