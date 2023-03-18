Malatya Yeşilyurt'ta korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı

Son dakika: Malatya Gündüzbey-Yeşilyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da saat 10.55'te merkezi Malatya Yeşilyurt olan derinlik 5 kilometre olan 3.9 büyüklüğünde ölçülen bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE;

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.03.18 11:09:30 36.0683 36.0532 4.8 -.- 2.6 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel

2023.03.18 11:05:12 38.2360 37.1943 6.6 -.- 2.2 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.18 11:02:18 38.2113 37.7352 7.4 -.- 1.9 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.18 11:02:18)

2023.03.18 10:55:40 38.2692 38.2743 5.0 -.- 3.8 3.9 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.18 10:53:59 38.2963 37.7587 14.6 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.18 10:52:28 38.3192 38.1350 5.0 -.- 2.3 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.18 10:43:20 38.4050 38.9268 4.4 -.- 2.8 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2023.03.18 10:39:43 37.7275 36.6953 20.5 -.- 2.0 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.18 10:38:08 37.9258 36.4010 5.7 -.- 3.5 3.5 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.18 10:34:32 37.8913 36.2878 5.0 -.- 2.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.18 10:24:47 36.6667 36.1317 20.3 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.03.18 10:16:14 37.8193 36.6417 7.9 -.- 2.8 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.18 10:14:30 36.1715 36.1887 14.4 -.- 1.3 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel