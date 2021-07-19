Haberler Video Haber Videoları Makas atan otomobil ikiye bölündü! 1 kişi ölürken, yaralı 10 kişi <a href="/index/ankara-sehir-hastanesi?type=2" class="">Ankara Şehir Hastanesi</a>ne kaldırıldı

Makas atan otomobil ikiye bölündü! 1 kişi ölürken, yaralı 10 kişi Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı

Makas atan otomobil ikiye bölündü! 1 kişi ölürken, yaralı 10 kişi Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı
19.07.2021 01:51
Ana Sayfa 04:30
İstanbul’da alkollü sürücü...
Ana Sayfa 05:48
Kurban eti nasıl tüketilmeli?...
Ana Sayfa 00:12
Murat Övüç'ün oğlundan bir...
Ana Sayfa 02:16
Magandalar restorana gelip...
Ana Sayfa 05:00
Şüpheli ölüm! Taksi durağı...
Ana Sayfa 00:23
büyükbaş kurbanlık ekiplere...
Ana Sayfa 00:41
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem...
Ana Sayfa 00:34
Kavgadan kaçan genç aracın...
Ana Sayfa 01:30
Bağcılar’da meydan dayağı...
Ana Sayfa 00:31
BAYKAR paylaştı! 'Bayram...
Ana Sayfa 02:12
Beşiktaş, Rosier ile anlaştı!
Ana Sayfa 01:44
Başkan Erdoğan Erzurum’da...

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında makas atarak seyreden ve ikiye bölünen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki makas atarak seyreden otomobil, Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkisinde aynı yönde seyreden bir başka araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 2 otomobil, burada seyir halindeki 3 otomobille daha çarpıştı.

Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan Ankara-Kırıkkale kara yolunda trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları