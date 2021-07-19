Makas atan otomobil ikiye bölündü! 1 kişi ölürken, yaralı 10 kişi Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında makas atarak seyreden ve ikiye bölünen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki makas atarak seyreden otomobil, Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkisinde aynı yönde seyreden bir başka araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 2 otomobil, burada seyir halindeki 3 otomobille daha çarpıştı.

Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan Ankara-Kırıkkale kara yolunda trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.