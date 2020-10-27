M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu açıldı mı? Metro hattı kaç gün ücretsiz olacak?

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu açıldı mı? M7 metro durakları metro kullanacaklar tarafından sorgulanıyor. İBB tarafından yapılan açıklamada metronun bir süre için kullanımının ücretsiz olacağı duyuruldu. Mecidiyeköy’den başlayan metro hattı Mahmutbey’e kadar uzanacak.

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları nelerdir? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu açıldı mı? Mecidiyeköy – Mahmutbey metrosu kaç gün ücretsiz olacak? İstanbul'da pek çok metro hattıyla entegre olacak hat trafiğe de rahat bir nefes aldıracak. Hattın Kabataş kesimi 2. etap olacak. İşte, Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları nelerdir?

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy Metro Durağı

Çağlayan Metro Durağı

Kağıthane Metro Durağı

Nurtepe Metro Durağı

Alibeyköy Metro Durağı

Yeşilpınar Metro Durağı

Veysel Karani Metro Durağı

Akşemsettin Metro Durağı

Kazım Karabekir Metro Durağı

Yeni Mahalle Metro Durağı

Karadeniz Mahallesi Metro Durağı

Tekstilkent Metro Durağı

Yüzyıl Metro Durağı

Göztepe Metro Durağı

Mahmutbey Metro Durağı

METRO KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi.

M7 METROSUNUN ENTEGRE OLDUĞU HATLAR

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,

Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,

Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,

Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.