BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATMIŞTI: 20 YILDIR ARALIKSIZ TEMİZLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde "Haliç Çevre Koruma Projesi"ni başlatmıştı. 2016 yılında açıklanan raporda, Haliç'in 20 yıldır aralıksız temizlendiği belirtilmişti.

Kokudan durulmayan Haliç çevresinde sonra yıllarda 5 yıldızlı otellerin, üniversitelerin, siyasi parti il başkanlıklarının ve sivil toplum kuruluşlarının genel merkez binaları yapılmaya başladı.

CHP ise bir kez daha tüm gerçekleri görmezden gelerek yalan siyasete başvurdu.

YALAN SİYASETLERİNDE YİNE TAŞA VURDULAR

Haliç'in 7 yıldır temizlenmediği yalanına başvuran CHP Sözcüsü Murat Ongun paylaşımında, "Uzmanlara göre Haliç'e her yıl Kağıthane ve Alibeyköy derelerinden 60 bin ton çamur gelmekte. Şu an Haliç'te 400 bin ton çamur mevcut. Bu da yaklaşık 7 yıllık bir birikmeye denk geliyor. İBB olarak bu aşamada 280 bin ton çamuru bertaraf edeceğimiz tesisimiz hizmete girmiştir." ifadelerine yer verdi.