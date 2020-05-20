CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yalan siyasetine bu kez Haliç üzerinden devam etti.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, resmi Twitter hesabından Haliç'in 7 yıldır temizlenmediği yalanını ortaya attı. Yalan siyasetini dürdüren CHP'li Ongun'a cevap Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATMIŞTI: 20 YILDIR ARALIKSIZ TEMİZLENİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde "Haliç Çevre Koruma Projesi"ni başlatmıştı. 2016 yılında açıklanan raporda, Haliç'in 20 yıldır aralıksız temizlendiği belirtilmişti.
Kokudan durulmayan Haliç çevresinde sonra yıllarda 5 yıldızlı otellerin, üniversitelerin, siyasi parti il başkanlıklarının ve sivil toplum kuruluşlarının genel merkez binaları yapılmaya başladı.
CHP ise bir kez daha tüm gerçekleri görmezden gelerek yalan siyasete başvurdu.
YALAN SİYASETLERİNDE YİNE TAŞA VURDULAR
Haliç'in 7 yıldır temizlenmediği yalanına başvuran CHP Sözcüsü Murat Ongun paylaşımında, "Uzmanlara göre Haliç'e her yıl Kağıthane ve Alibeyköy derelerinden 60 bin ton çamur gelmekte. Şu an Haliç'te 400 bin ton çamur mevcut. Bu da yaklaşık 7 yıllık bir birikmeye denk geliyor. İBB olarak bu aşamada 280 bin ton çamuru bertaraf edeceğimiz tesisimiz hizmete girmiştir." ifadelerine yer verdi.
İSMAİL CESUR'DAN ONGUN'A CEVAP
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP'li Murat Ongun'un yalanlarına belgeyle cevap verdi.
Twitter hesabından Ongun'a cevap veren Cesur, "Haliç'in 7 yıldır çamurdan arındırılmadığını iddia ediyorlar. Fakat düpedüz YALAN. Linkteki haber de daha birçok benzer haber gibi kanıtı. Konuyla ilgili İSKİ faaliyet raporları da var. İstanbullunun aklıyla, hafızasıyla alay ediyorlar." paylaşımında bulundu.
"Haliç'te yapılan dip tarama çalışmaları ile 736 bin 982 m3 teressubat çıkarıldı." diyen Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, 2016'nın Mart ayına ait İBB Bültenini de yayımladı.
İSKİ'NİN RAPORUNU GÖRMEZDEN GELDİ
İsmail Cesur, CHP'li Ongun'un yalanı karşısında İSKİ'nin raporu doğrultusunda hazırlanan belgeyi de yayımladı.