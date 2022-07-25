LGS yerleştirme sonucu öğrenme ekranı Tıkla | LGS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? MEB sorgulama (meb.gov.tr) sayfası...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi.



İLK ÜÇ TERCİHE YERLEŞME ORANI YÜZDE 94'E ÇIKTI



Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." dedi.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildi.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.