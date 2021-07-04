Levent Üzümcü ‘Sabiha Gökçen’ tünelini ti’ye almak isterken dalga konusu oldu!

Türkiye’nin yangın yerine çevrilmek istendiği ‘Gezi olayları’nda ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan Levent Üzümcü Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti’ye almak isterken fena halde rezil oldu. Tünelden geçerken bir video çeken Üzümcü, tünelin pistin altından geçtiğini bilmeden alaycı bir dil kullandı. Üzümcü, “Bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz.” İfadelerini kullandı. Üzümcü sosyal medyada alay konusu oldu.