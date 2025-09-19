Cevizlibağ kız yurdu skandalında savcılık yakalama kararı!

İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili sonrası geri döndüklerinde, odalarında bıraktıkları eşyaların yerinde olmadığını, bazı valizlerin dağınık şekilde bulunduğunu, bazı eşyaların başka odalardan çıktığını, bazılarıysa tamamen yok olduğunu belirtip şikayetçi oldu.



BAKANLIKTAN JET SORUŞTURMA



Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere ait olan alanların ve eşyaların başkaları tarafından kullanıldığını gösteren ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.









Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.









GÖREVDEN ALINDILAR



Soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



İstanbul Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.







SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: AHLAKSIZLAR HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



Şüpheliler hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.







BUNLAR KANI BOZUK!



Hakkında yakalama kararı çıkarılan kanı bozukların, kız öğrencilerin odasına alkol şişeleri, ahlaksız notlar, prezervatif bırakıp öğrencilerin iç çamaşırlarına kalpler çizdiği tespit edildi.