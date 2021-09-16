KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK sonuçlarına nasıl bakılır? Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlarını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler tarafından en merak edilen konular arasında, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek ne demek? KYK yedekte kalanlar ne yapmalı?' soruları oldu. İşte cevabı!

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

YURT YEDEK NE DEMEK?

Yurt yedek öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek.

YEDEKTE OLANLAR NE YAPMALI?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

YEDEK YERLEŞTİRMELER YIL BOYUNCA YAPILACAK

İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. İlk üç yerleştirme kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bu yerleştirmelerin yanı sıra, yıl boyunca yedek yerleştirme süreci devam edecek.

YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

KYK yurtları için başvurular 12 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.