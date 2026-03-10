Kuyumcukent'te silahlı soygun: 20 milyon lira çalındı

Kuyumcukent'te Silahlı Soygun: Maskeli Şüpheliler 20 Milyon Lirayı Çuvallarla Alıp Kaçtı

İstanbul Bahçelievler'de sabahın erken saatlerinde büyük bir silahlı soygun yaşandı. Kuyumcukent'e iki araçla baskın düzenleyen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon lirayı çuvallarla alarak olay yerinden kaçtı. Soygunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri büyük şok yarattı. O anlara ait kamera görüntülerini haberimizde izleyebilirsiniz.

Sabahın Erken Saatlerinde Baskın

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddialara göre bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, ellerindeki uzun namlulu silahlarla bölgeye inerek harekete geçti.

20 Milyon Lira Çuvallara Doldurularak Kaçırıldı

Şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen parayı çuvallara doldurarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Tüm eylem son derece planlı ve hızlı biçimde gerçekleşti. Soyguna ait o şok eden anları haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalar kısa sürede sonuç verdi.

1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın hemen ardından başlatılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirildigi bildirildi.

Soygun Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kuyumcukent'teki soygunun tüm ayrıntıları güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, şüphelilerin nasıl hareket ettiğini ve parayı nasıl kaçırdığını açıkça ortaya koyuyor.