İzmir Konak'ta taksi şoförü Deniz Örer müşterisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Taksi şoförü Deniz Örer (52), aracına müşteri olarak bindirdiği D.M. (24) tarafından ücret tartışması sırasında tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Ücret Tartışması Cinayete Dönüştü

Konak ilçesinde seyreden taksiye binen D.M. (24) ile şoför Deniz Örer (52) arasında yolculuk ücreti konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada D.M., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek Deniz Örer'e ateş açtı. Şoför, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Deniz Örer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan şoför, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı D.M. Gözaltına Alındı

Cinayetin ardından olay yerinden kaçmaya çalışan ya da kısa sürede tespit edilen zanlı D.M. (24), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlı hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Taksi Şoförleri Tehdit Altında

Bu trajik olay, taksi şoförlerinin çalışma koşullarındaki güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Tek başına çalışan şoförlerin zaman zaman maruz kaldığı şiddet olayları, sektörde alınması gereken önlemlere ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Soruşturma Sürüyor

Konak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Zanlının sevk edildiği adliyede tutukluluğuna karar verilmesi bekleniyor.



Oğlu Bucaspor'da Profesyonel Futbolcu

İzmir Konak'ta öldürülen taksi şoförü Deniz Örer'in oğlunun, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'in genç futbolcusu Berke Örer (19) olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen Örer, bu sezon takımında 25 maçta forma giyerek 7 gol attı. Berke Örer'in bugün Bucaspor'un ligde deplasmanda oynayacağı İskenderunspor maçı için İskenderun'da takımıyla kampta bulunduğu ortaya çıktı. Genç futbolcunun babasının vefat haberini alan Bucaspor 1928 yönetimi ve teknik heyetinin Berke Örer'e babasının kaza geçirip hastanede olduğunu söyleyerek, bugün dönüş için uçak bileti aldığı öğrenildi. Berke Örer'in telefonunun, yolda acı haberi almaması için kendisine eşlik eden yönetici tarafından geçici olarak alındığı da öğrenildi.