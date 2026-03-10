CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RAMAZAN
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Düzce'de soba dumanı faciası: 1 ölü 3 yaralı
Düzce'de soba dumanı faciası: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 12:27
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Düzce'de sobadan çıkarılarak kovaya konulan odundan sızan duman faciaya yol açtı. Aynı evde yaşayan 55 yaşındaki engelli kadın duman zehirlenmesi sonucu hayatını kaybederken, dumandan etkilenen dede ve iki torunu ise tedavi altına alındı.
Bunlar da Var
17:22
Başkan Erdoğan İran'ı uyardı: Siyonist şebekenin kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşmeyin
09.03.2026
Pazartesi
25:32
Başkan Erdoğan'dan ikinci İran füzesi mesajı: "Yanlışta ısrar ve inat edilmemeli"
09.03.2026
Pazartesi
00:32
Denizli deprem anı en net görüntü: Koyunlar çıldırdı
09.03.2026
Pazartesi
01:15
Fatih'te feci motosiklet kazası: Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş hayatını kaybetti
09.03.2026
Pazartesi
CANLI YAYIN