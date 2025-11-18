Kuyumcuda korkunç ölüm! Halatı kopan vitrin asansörü işçinin üzerine düştü: 1 ölü!

Keçiören'deki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen iş kazasında, bakım ve onarım çalışması yapan T.A. isimli işçi, halatı koparak düşen vitrin asansörünün altında kaldı. Olay akşam saatlerinde yaşandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan işçi kurtarılamadı

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden ağır yaralı çıkarılan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen işçi yaşamını kaybetti.

Soruşturma sürüyor

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.