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Kütahya Otogarı’ndaki ilginç aşı davetine Bakan Fahrettin Koca’dan destek

Kütahya Otogarı’ndaki ilginç aşı davetine Bakan Fahrettin Koca’dan destek
05.07.2021 23:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'daki otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personeline ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'daki otogarda görevli sağlık personelinin vatandaşları mizahi tavırla Kovid-19 aşısı olmaya davet ettiğini hatırlattı.



"CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ"
Bakan Koca, "Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, şehirler arası otobüs terminalindeki aşı uygulama merkezinde çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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