Kuruluş Osman son bölüme Şehitler Tepesi sahnesi damga vurdu: Doludur Çetinim, boş da kalmaz evelallah | Video 12.03.2020 12:01

Kuruluş Osman son bölüm yine büyük bir ilgiyle takip edildi. Kuruluş Osman'ın 14. bölüm etiketi #TürkOlmak, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükseldi ve bölüm sonuna kadar kaldı. Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölüma Şehitler Tepesi sahnesi damga vurdu. Moğollarla devam eden mücadelede Osman Bey Balgay ile karşı karşıya geliyor ve hain tuzağa düşüp esir alınıyor. Geceye damga vuran sahne ise Samsa'dan geliyor. Kendisine şehit olmak istediğini söyleyen Çetin'e: "Şehitler tepesi doludur Çetin'im. Boşta kalmaz evelallah" cevabını veren Samsa İdlib'de şehit olan askerlerimize gönderme yapıyor. İşte Kuruluş Osman 14. son bölüme damga vuran Şehitler Tepesi sahnesi!

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman 14. bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,94 izlenme oranı ve % 32,38 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %11,20 izlenme oranı ve %26.42 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,54 izlenme oranı ve %32,39 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın on dördüncü bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

TWİTTER'DA KURULUŞ OSMAN KONUŞULDU

Kuruluş Osman'ın 14. Bölüm etiketi #TürkOlmak, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükseldi ve bölüm sonuna kadar kaldı.

Kuruluş Osman çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Moğollarla devam eden mücadelede Osman Bey Balgay ile karşı karşıya geliyor ve hain tuzağa düşüp esir alınıyor.

Geceye damga vuran sahne ise Samsa'dan geliyor. Kendisine şehit olmak istediğini söyleyen Çetin'e: "Şehitler tepesi doludur Çetinim. Boşta kalmaz evelallah" cevabını veren Samsa İdlib'de şehit olan askerlerimize gönderme yapıyor.

"ŞEHİTLER TEPESİ DOLUDUR ÇETİNİM. BOŞTA KALMAZ EVELALLAH"

Dizide Samsa'nın diyaloğu ise geceye damgasını vurdu. Samsa'nın karşısına çıkıp şehit olmak istediğini söyleyen Çetin'e, "Şehitler Tepesi doludur Çetinim. Boşta kalmaz evelallah" cevabını veren Samsa mazlumların yanında, zalimlerin ve vatanı bölmeye çalışanların karşısında durulacağı mesajını verdi. İşte o sahne…