Kurban bayramı tatili kaç gün? Nokta koyuldu!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:17:47

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik merakla beklenen karar belli oldu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILMADI

Bu yıl Kurban Bayramı tatili mevcut haliyle uygulanacak, herhangi bir ek uzatma yapılmayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜNLER

Kamu kurumlarında çalışan personel için tatil, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Arefe olması nedeniyle öğleden sonra başlayacak.

6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasıyla birlikte; 7, 8 ve 9 Haziran günleri de bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerine denk geliyor. Bu tarihlerde kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

MESAİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK

Toplamda 4,5 gün sürecek olan bayram tatilinin ardından kamu kurumlarında normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü itibarıyla geri dönülecek.