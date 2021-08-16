Kritik kabine bugün toplanıyor: Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak. Bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündemi yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacak. Aşılanma yaşının 18’e düşürülmesi ve aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aranın ardından bugün toplanacak. 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelenmişti.



YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Bugünkü toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti. Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak. Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek.

BAKAN KOCA, SUNUM YAPACAK

İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak. Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacak.





AŞI ZORUNLU MU OLACAK?

Ayrıca aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek, Başkan Erdoğan, daha önce zorunluluktan yana olmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Toplantıda bir diğer önemli konu ise aşılanma yaşının 18'e düşürülmesi. Özellikle Ekim ayında yeni eğitimöğretim yılına başlayacak olan üniversite öğrencilerini etkileyecek olan karar Kabine toplantısının gündeminde.







Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan orman yangınları ve Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerine ilişkin bölgede bulunan bakanlar son duruma ilişkin Kabine üyelerine bilgi verecek. Sabah'ta yer alan habere göre, yine afet bölgelerine yapılan yardımlar ve bundan sonra yapılacak olan yardımlarla ilgili kararlar alınacak.