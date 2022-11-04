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Kremlin'den 'tahıl koridoru' mesajı: Türkiye güvenin ana faktörüdür

Kremlin'den 'tahıl koridoru' mesajı: Türkiye güvenin ana faktörüdür
04.11.2022 11:46

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle ikinci kez çözülen tahıl krizine ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." ifadelerine yer verildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez çözdüğü tahıl krizine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN ÇALIŞMALARI BÜYÜK ÖVGÜYE LAYIK
Rusya'nın söz konusu anlaşmaya dönmesi ile ilgili süreçteki Türkiye'nin rolünü değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ankara ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk diplomatları ile ordu mensupları tarafından yürütülen çalışmalar büyük övgüye layıktır. Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." dedi.

Peskov, söz konusu anlaşmanın 19 Kasım'da sona ereceğine dikkati çekerek, "Anlaşmanın uzatılması konusunu resmi kanallar üzerinde görüşmemiz gerekecek. Anlaşmanın süresi henüz sona ermedi. Anlaşmanın uzatılması konusunda karar alınırken, bunun uygulanmasının etkinliğini değerlendirmemiz gerekecek." diye konuştu.

TAHIL KRİZİNİ ERDOĞAN ÇÖZMÜŞTÜ
Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katıldığı toplantıda 22 Temmuz tarihinde çözülmüştü.

Rusya geçtiğimi günlerde tahıl anlaşmasını bozduğu belirtmiş ve Başkan Erdoğan tekrar devreye girmişti.

Erdoğan'ın temasları sonrası koridor tekrar açıldı.

Dün AK Parti TBMM Grup Toplantısında tahıl koridorunun yeniden açıldığı müjdesini paylaşan Erdoğan, "Sayın Putin ile dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi." dedi. Erdoğan'ın, bu açıklamaları partililerce ayakta alkışlandı.

"BÖLGESEL DEĞİL KÜRESEL ÇALIŞIYORUZ"
Konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Bay Kemal, görüyorsun, bölgesel çalışmıyoruz, küresel çalışıyoruz ve aynen bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Putin ile de mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara, garip gureba ülkelerine bu koridoru işletecek. Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti. Bunu da yapacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

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