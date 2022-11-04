Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Raylı sistemlerimiz için önemli olan ve bakanlığımızın desteği ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın açılışı için gün sayıyoruz" dedi.

GAZİRAY AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattında hizmet verecek ilk tramvay aracının banttan indirilmesi töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla, Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Bozankaya Elektrikli Ticari Araçlar ve Raylı Sistemler Üretim Merkezi'nde gerçekleşti.

Kayseri'de hizmet verecek tramvay aracının teslim töreninde konuşan Karaismailoğlu, Gaziantep'in bugüne kadar yapılan en önemli ulaşım projesi GAZİRAY'ı 5 Kasım Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açacaklarını belirtti.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ

Karaismailoğlu, demiryollarındaki lokomotif ve tren setlerinde yerli ve milli üretime ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, "2023 ve 2024 yıllarında 20 adet 'E 5000' ana hat lokomotifi üretip TCDD Taşımacılık A.Ş. envanterine kaydedeceğiz. Milli Elektrikli Tren Seti projesinde; üretim çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Saatte 160 kilometre hız kapasitesine sahip olan set üretiminde prototip hazır. Saatte 225 kilometre hızında Elektrikli Tren Seti Tasarım ve Prototip Üretim Projemizin tasarım çalışmalarına başladık" dedi.

12 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Karaismailoğlu, 5 şehirde, uzunlukları 152,4 kilometreyi bulan 12 projenin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kent içi raylı sistemlerde önemli projelere imza atıyoruz. Kayseri'de çalışacak ilk aracını banttan indireceğimiz tramvaylardan 5 adet üretiyoruz. Tramvaylarımızın uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 70 kilometre olacak. Bu hattımıza özel olarak üretmekte olduğumuz 5 tramvay aracımızın tasarımında şehrin ihtiyacına uygun, teknik ve sosyal açıdan uyumunu ön planda tuttuk.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 61'İN ÜZERİNDE

Tramvaylarımızın imalatında; yeni teknolojiler, çevre dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor ve hareket aksamlarını kullandık. Ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlara azami özen gösterdik. Üç aşamalı üstün konforlu koltuklar yerleştirdik, koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullandık.

Tramvaylarımızda bisiklet ve scuter bağlama yerleri ve şarj üniteleri yaptık. Kolay bakım gerektiren ekipmanlar kullandık. Bugün ilkini banttan alacağımız araçlarımızın üretimindeki yerlilik oranı yüzde 61'in üzerinde. Testlerine başlayacağımız tramvaylarımızı, en kısa zamanda hattımızda işletmeye alacağız.

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI AÇILIŞA GÜN SAYIYOR

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği projelerde yerli üretim ve mühendislik imkanlarını kullanmaya önem verdiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, "Türkiye'nin güvenli yarınları, tam bağımsız Türkiye için yerli ve milli kabiliyetlerimizi her alanda artırmak nihai hedefimizdir. Raylı sistemlerimiz için önemli olan ve bakanlığımızın desteği ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın açılışı için gün sayıyoruz.

Yine şu an bulunduğumuz bu fabrikada eş zamanlı olarak üretilen Kocaeli Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda kullanılacak araçları da 2023'ün ilk çeyreğinde raya indirerek, testlerine başlayacağız" açıklamalarında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Kayseri'de hizmet verecek tramvayı inceledi.