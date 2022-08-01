KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2022 KPSS lisans eğitim bilimleri sonuç sorgulama ekranı!

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek habere çevrildi. 2022 yılı KPSS lisans sınavına katılanlar şimdi sonuçları dört gözle bekliyor. Her gün sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alan KPSS lisans sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar!
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00
Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA – KAÇ SORU?
Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu:
Başlangıç: 10.15
Bitiş: 12.25
Sınav Süresi: 130 dakika
Soru Sayısı: 120 soru
Eğitim Bilimleri Oturumu:
Başlangıç: 14.45
Bitiş: 16.25
Sınav Süresi: 100 dakika
Soru Sayısı: 80 soru