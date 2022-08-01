KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2022 KPSS lisans eğitim bilimleri sonuç sorgulama ekranı!

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan ve ÖSYM’nin her yıl düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılan binlerce kişi KPSS lisans sonuçları için arama motorları üzerinden her gün sorgulamalar yapıyor. Peki sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu mu, ÖSYM açıklama yaptı mı? ÖSYM-2022 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı haberimizin içeriğinde yer alıyor.