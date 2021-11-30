Kozmik odanın yönettiği CHP'den ihracı sonrası konuşan Mehmet Sevigen bombaladı

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, parti yönetimine eleştirileri nedeniyle CHP eski Genel Sekreteri ve parti üyesi Mehmet Sevigen'i ihraç etti. Devlet Bakanlığı da yapan Sevigen, ihraç edilmesi sonrası CHP yönetimine adeta ateş püskürdü. Sevigen geçtiğimiz gün, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini insan içine çıkamaz hale getireceğim." ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütleriyle ilişkileri nedeniyle uzun süredir ulusalcı kanadın hedefinde olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si parti genel merkezinin 14. katındaki "kozmik oda"dan çıkan kararları harfiyen uyguladığı için milli güvenlik sorunu olarak görülüyor. İşte Sevigen'in istifası sonrası yaptığı sert açıklamalar...