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Koronavirüsün psikolojik etkileri neler? Türkiye koronayla mücadelede ne kadar başarılı?

Koronavirüsün psikolojik etkileri neler? Türkiye koronayla mücadelede ne kadar başarılı?

18.03.2020 17:00

Dünya son günlerde koronavirüs kabusuyla sarsılıyor. Türkiye ise şimdilik bu salgından en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Günlerdir uzmanlar alabileceğimiz önlemlere ilişkin bilgi veriyorlar. Bu süreçte, bedenimiz kadar psikolojimizi korumak da önemli. Peki koronavirüsün psikolojik etkileri neler? Türkiye koronavirüsle mücadelede ne kadar başarılı? Koronavirüsle mücadelede panik neden virüsten daha hızlı yayılıyor? Dünyayı saran korona kabusuna ilişkin yaşanan süreç, çarpıcı tespitlerle A Haber analizinde ele alındı.


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