Koronavirüste erkekler daha fazla mı risk altında? 11.03.2020 13:13

Son dakika haberi... Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gece yaptığı açıklama ile Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü dile getirdi. Peki koranavirüse karşı hangi önlemler alınmalı? Kimler koronavirüs tehlikesi altında? Risk faktöründeki yaş aralıklarını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi A HABER’e yorumladı.

Kadınların erkeklere oranla virüse karşı daha dirençli olduğu sorularına Ergin Çiftçi: "Kadınlar bu açıdan biraz daha şanslı gözüküyor ancak burada farklı nedenler var. Bunların arasında sigaranın yer aldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak sigara içimi akciğer fonksiyonlarını bozarak vücudu pek çok hastalığa karşı daha dayanıksız hale getiriyor. Fakat şunu unutmamak gerekir, her ne kadar çocuklar yaşlılar, erkek ve kadın olarak bir fark olsa da şunu görüyoruz ki bu hastalık her iki cinsi ve her yaşı kapsıyor. Hastalığın ağırlığı değişebiliyor ve bu nedenle kadınların kendini daha güvende hissetmesi, erkeklerin daha riskli hissetmesi gibi bir durum yoktur. Sonuç olarak hepimiz risk altındayız ve koruma önlemlerimizi bundan bağımsız olarak mutlaka almalıyız. Bu güvenebileceğimiz ya da kendimizi daha kötü hissedeceğimiz bir durum değildir ama istatistik şu an için var ve zaman içinde bu rakamlar değişebilir." dedi.





TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, hastaya ilişkin "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

