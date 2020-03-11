Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Peki koronavirüsten nasıl korunulur?
Türkiye'de Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Sınırlarımızı çevreleyen Koronavirüsün Türkiye'ye de gelmesinin ardından uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Koronavirüsten nasıl korunuruz? Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüse yakalanmamak için neler yapılmalı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…
BİR SORU: NASIL BESLENELİM
Yalnızca koronavirüslere değil, diğer mikroplara karşı da en etkin gücümüz hiç kuşku yok ki bağışıklık sistemimiz. Sistemin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında protein zengini besinler var. Hayvansal ürünlerden sakatat, süt ürünleri, deniz ürünleri, yumurta (tabii ki iyice pişirerek), bitkisel besinlerden bakliyat ve kuruyemişler en etkili protein kaynaklarımız. Ama bize sadece protein yetmiyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, bağışıklığın gücüne güç katan antioksidanları, vitamin ve mineralleri de (taze sebze ve meyveleri, tam tahıllıları, baharatları) her zamankinden daha düzenli yiyip içmemiz lazım. Özellikle sülfür ve terpen zengini sebzeler (lahana, karnabahar, soğan, sarımsak, turp, tere, roka, nane, fesleğen ) antosiyanin deposu koyu kırmızı, mor, siyah renkli sebze ve meyveler işe yarayabilirler. Propolisin antiseptik ve antioksidan gücü de akılda tutulmalı...
BİR BİLGİ: TAKVİYE LAZIM MI
Hemen herkes "Bağışıklığım güçlü olsun" diyerek destek hapları peşinde. Kimi probiyotik, propolis, kimi C ve D vitamini, kimi de bitkisel çözümlerde çare arıyor. Kısacası bağışıklık destekleri neredeyse yok satıyor.
Bu listeye daha önceki yayınlarda etkili olabilecekleri anlaşılan şu antioksidanlar da eklenebilir: Selenyum, çinko, alfa lipoik asid, N Asetil Sistein...
NOT: Bu antioksidanların özellikle solunum yolu mukozasının korunmasında ve akciğerlerde krize, solunum yetmezliğine sebep olan iltihabi yanıtların azaltılmasında etkili olabileceklerini düşündüren bilimsel veriler var.
EV ÇÖZÜMÜ: KOLONYA İŞE YARAR MI
Yarar! Sadece kolonya değil yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren her türlü çözelti virüsü yok edebiliyor. Alkol içeren ıslak mendiller ve antiseptikler de zaten bu nedenle öneriliyor. Şüpheli her temastan sonra sıkı bir el yıkama ve mümkünse kolonya ya da başka bir dezenfektandan faydalanmak etkili bir önlem.
HATIRLATMA: YAŞLILARA DİKKAT EDİN
Yaşlı ve düşkün kişiler, KOAH hastaları, genel organ yetmezliği olanlar, bağışıklık sistemi kötü durumdakilerin hastalığı ağır geçirdikleri kesin. Normalde hastaların yüzde 80'i hastalığı hafif belirtilerle atlatıyor, yüzde 15 kadarı ise ciddi sorunlar yaşıyor, yüzde 5'lik bir grup ise çok ağır bir seyirle süreci geçiriyor. Ölüm oranı yüzde 1-2 arasında değişiyor.