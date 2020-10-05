İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu. Çilingiroğlu koronavirüse karşı etkili olduğu söylenen D vitamini ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vitamin D alımında dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirten Çilingiroğlu, kişilerin eğer ihtiyacı varsa alması gerektiğini aksi takdirde faydasından çok zararının olacağını ifade etti.
Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
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