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Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı

Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
05.10.2020 05:18

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu. Çilingiroğlu koronavirüse karşı etkili olduğu söylenen D vitamini ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vitamin D alımında dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirten Çilingiroğlu, kişilerin eğer ihtiyacı varsa alması gerektiğini aksi takdirde faydasından çok zararının olacağını ifade etti.


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