Koronavirüs yeniden mutasyona uğradı! Bu kez daha hızlı yayılacak!

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 73 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi. Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılmasına neden olacak şekilde mutasyona uğradığı tespit edilirken, artan vakalar karşısında başkent Londra'da en sıkı önlemlerinin uygulanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, geçen hafta piyasaya sürülen aşının faydalarının görülmesinin zaman alacağını ve sebat edilmesi gerektiğini söyledi.

Londra'nın yanı sıra İngiltere'nin doğusu ve güneydoğusunda vaka sayısında "keskin" bir artış olduğunu kaydeden Hancock, virüsün mutasyona uğradığını ve bu yeni türle 1000'den fazla kişinin enfekte olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Bu türle beraber vaka sayısının hızla arttığını ve Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini aktaran Hancock, bu türün diğer türlerden daha ciddi hastalığa yol açma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

NE KADAR ETKİLİ OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Londra ile Essex ve Hertfordshire'ın bazı bölgelerinin çarşamba günü 00.01'den itibaren en sıkı önlemlerin yer aldığı 3. kademeye geçeceğini açıklayan Hancock, bu yerlerde görülen artışta yeni türün ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini ifade etti.

Virüsün sadece gençler değil 60 yaş üstündekiler arasında da yayıldığına dikkati çeken Hancock, "Gidişatı değiştirmek için şimdi harekete geçmeliyiz çünkü boşa harcayacak bir an yok." dedi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 73 MİLYONU AŞTI!

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 627 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 73 milyon 193 bin 269'a çıkarken, virüs saptanan 51 milyon 326 bin 674 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 942 bin 822 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 308 bin 89 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 906 bin 507), Brezilya (6 milyon 929 bin 409), Rusya (2 milyon 681 bin 256), Fransa (2 milyon 379 bin 915), İngiltere (1 milyon 869 bin 666), Türkiye (1 milyon 866 bin 345), İtalya (1 milyon 855 bin 737), İspanya (1 milyon 762 bin 36), Arjantin (1 milyon 503 bin 222), Kolombiya (1 milyon 434 bin 516), Almanya (1 milyon 357 bin 141), Meksika (1 milyon 255 bin 974), Polonya (1 milyon 140 bin 572) ve İran (1 milyon 115 bin 770)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şöyle:

"Brezilya (181 bin 945), Hindistan (143 bin 746), Meksika (114 bin 298), İtalya (65 bin 11), İngiltere (64 bin 402), Fransa (58 bin 282), İran (52 bin 447), İspanya (48 bin 13), Rusya (47 bin 391), Arjantin (41 bin 41), Kolombiya (39 bin 195), Peru (36 bin 754), Güney Afrika (23 bin 451), Polonya (22 bin 960), Almanya (22 bin 887), Endonezya (18 bin 956), Belçika (18 bin 54), Türkiye (16 bin 646), Şili (15 bin 931), Ukrayna (15 bin 247), Ekvador (13 bin 875), Kanada (13 bin 553), Romanya (13 bin 494), Irak (12 bin 603) ve Hollanda (10 bin 82)."