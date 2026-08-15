CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını
Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2026 19:34
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kabakargı Koyu'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.
SONRAKİ HABER
Muğla'da otobüs ile tır çarpıştı: O anlar kamerada
Nilsu Çakıroğlu
Takvim.com.tr
Yaşam
Bunlar da Var
01:29
Diyarbakır Lice’de minibüs kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
15.08.2026
Cumartesi
00:40
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su ile güldüren soru cevap
15.08.2026
Cumartesi
01:13
Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: Ceren Albayrak hayatını kaybetti
15.08.2026
Cumartesi
07:24
Alihan Kuriş soruşturmasında Ümraniye'de belge imha baskını! Parçalanmış evraklara el konuldu
15.08.2026
Cumartesi
CANLI YAYIN