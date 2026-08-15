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Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kabakargı Koyu'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

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