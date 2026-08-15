Marmaris'te orman yangını

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapılarını açtı: 23 Ağustos’a kadar sürecek

Meteoroloji'den hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Muğla'da otobüs ile tır çarpıştı: O anlar kamerada

Muğla'da otobüs ile tır çarpıştı: O anlar kamerada