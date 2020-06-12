Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer son (12 Haziran) rakamlarını değerlendirdi

12.06.2020 21:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu. Tablonun ardından Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tezer, "Bu bir dalgalanma" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan 12 Haziran Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu. Rakamların açıklanmasının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

BU BİR DALGALANMA

Tezer, "Birkaç gündür tedirgin bir şekilde biz de 1 Haziran'dan sonra dün ve bugün 1 Haziran'ın etkilerini görmeye başlamamız gerekiyordu. Bunun tedirginliğini yaşıyorduk. Artık hiç şikayeti olmayanlara da testler yapılıyor onlar da bu sayının içerisinde ama yine de vaka sayımızın arttığını görüyoruz bu bir dalgalanma hafifte olsa dalgalanma." ifadelerini kullandı.