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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüse karşı 'uyku' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüse karşı 'uyku' uyarısı

15.04.2020 23:27

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüsle mücadelede gece uykusunun önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ateş Kara, salgının yayılım hızının ne zaman düşüşe geçebileceğine dair de bilgi verdi.


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