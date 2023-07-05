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Korhan Berzeg bulundu mu? Korhan Berzeg kimdir? Ünlü ekonomiste ne oldu?

Korhan Berzeg bulundu mu? Korhan Berzeg kimdir? Ünlü ekonomiste ne oldu?
05.07.2023 12:06

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Balıkesir Gönen'deki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 18'inci gününde sürüyor.

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 18'inci günde de sürüyor. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg (80) ve kızları, Gönen'den ayrıldı.

Kayıp olan Korhan Berzeg'in dün Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarıyla yapılan çalışmalar sonrası asılsız olduğu çıktı. Yürütülen çalışmalarda Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, geçen hafta Korhan Berzeg'in Amerika'da yaşayan kızı Sibel, işi sebebiyle yurt dışına döndü. Dün ise Berzeg'in diğer kızı Nisa'nın da yaşadığı yer olan İngiltere'ye döndüğü; eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği ve birkaç gün sonra Gönen'e geri geleceği öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmalarına, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), ekiplerinin yanı sıra dağ, mağara, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de destek verdi. Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle çalışmaların 18'inci gününde yaklaşık 40 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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