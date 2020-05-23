Konya'daki "esrarengiz Amerikalı" Chesterr Juall bu kez bomba paniğine neden oldu

23.05.2020 10:18

Son dakika haberi... Konya'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bıraktıktan sonra paniğe neden olan ABD'li Chesterr Juall'ın (60), bu kez de bomba paniğine neden oldu. Yoldan geçen bir kişi, iddiaya göre Juall'ın telefonla konuştuğu kişiye konteyner, bomba ve patlatma gibi kelimeler kullandığı duyması üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polis, herhangi bir bulgu ve şüpheli duruma rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi.