Konya'da Kan Donduran Cinayet: Aracında Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Karakola Gidip Teslim Oldu!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan korkunç bir olay, tüm kenti derinden sarstı. Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 42 ADD 102 plakalı otomobilde seyir halinde olan Bekir Durmaz (35) ve eşi Elif Durmaz (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlerine hakim olamayan Bekir Durmaz, yanındaki bıçakla eşi Elif Durmaz'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayeti işleyen Bekir Durmaz, eşi Elif Durmaz'ın cansız bedenini araçta bırakarak, direksiyonu Özalkent Polis Merkezi'ne kırdı. Karakola varır varmaz polislere eşini bıçakladığını itiraf eden Durmaz, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Elif Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bekir Durmaz'ın ifadesinin alınmasının ardından, olayın tüm detayları gün yüzüne çıkarılacak. Çiftin arasındaki tartışmanın sebebi ve cinayetin nasıl gerçekleştiği ise yapılacak detaylı inceleme sonucunda netlik kazanacak.