Konya'da dönel kavşağa kontrolsüz giren traktör otomobil ve tıra çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Konya'da dönel kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren traktör, otomobil ve tıra çarptı. Kaza sonucu traktör ikiye bölünürken içinde bulunan 63 yaşındaki Şengül Duru öldü. Sürücü olan eşi 62 yaşındaki Mehmet Ali duru ve otomobil sürücüsü 35 yaşındaki Sedat Bildik ise yaralandı. Kavşaktaki kaza anı ise kameralara yansıdı.

Konya'da dönel kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren traktör, otomobil ve tıra çarptı. Kaza sonucu traktör ikiye bölünürken içinde bulunan 63 yaşındaki Şengül Duru öldü. Sürücü olan eşi 62 yaşındaki Mehmet Ali duru ve otomobil sürücüsü 35 yaşındaki Sedat Bildik ise yaralandı. Kavşaktaki kaza anı ise kameralara yansıdı.