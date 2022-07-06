Haberler Haber Videoları Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya ve sekreterine silahlı saldırı: 3 ölü | İLK GÖRÜNTÜLER..

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya ve sekreterine silahlı saldırı: 3 ölü | İLK GÖRÜNTÜLER..

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya ve sekreterine silahlı saldırı: 3 ölü | İLK GÖRÜNTÜLER..
06.07.2022 16:04

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Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi'nde bir şahıs Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla intihar etti. Gelen bilgiye göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti. Doktoru vuran şahsın isminin Hacı Mahmut Akçay olduğu öğrenildi.

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Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları yaşandı.

Bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaraladı.

Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.

DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI
Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.

Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ
Gelen son dakika bilgisine göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU: HACI MURAT AKÇAY
Doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldüren şahsın Tıbbi Sekreter olduğu ortaya çıktı.

Şahsın 39 yaşında Hacı Mahmut Akçay olduğu öğrenildi.

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