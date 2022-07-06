Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları yaşandı.

Bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaraladı.

Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.

DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI

Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.

Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ

Gelen son dakika bilgisine göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU: HACI MURAT AKÇAY

Doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldüren şahsın Tıbbi Sekreter olduğu ortaya çıktı.

Şahsın 39 yaşında Hacı Mahmut Akçay olduğu öğrenildi.