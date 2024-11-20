PODCAST CANLI YAYIN
Kontrolden çıkan araç durağa daldı
Haberler Haber Videoları

Kontrolden çıkan araç durağa daldı

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 01:47 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 01:53

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç durağa daldı. Durakta yolcu olmaması faciayı önledi. Kaza, 23.30 sıralarında D100 Karayolu eski cezaevi mevkiinde meydana geldi. 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı bulunmazken, durakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Kaza sebebiyle D100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Evi yanan yaşlı kadın can havliyle kendini dışarı attı
20.11.2024Çarşamba
Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı: O anlar kamerada
20.11.2024Çarşamba
Kardeşini yaraladıktan sonra çocuklarını rehin aldı!
20.11.2024Çarşamba
Kadınların yumruklu kavgası kamerada
20.11.2024Çarşamba
Park halindeki araç kurşunladı
20.11.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Arnavutköy’de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu 00:52
Arnavutköy'de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu
18.11.2024Pazartesi
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri 15:09
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
19.11.2024Salı
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü 00:24
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü
18.11.2024Pazartesi
Rize Çayeli’nde heyelan! Son durumu Çayeli Belediye Başkanı aktardı 04:02
Rize Çayeli'nde heyelan
19.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA