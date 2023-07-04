Koltuk kavgasında İstanbul cephesi! Ekrem İmamoğlu 18 ilçe başkanını topladı: Canan Kaftancıoğlu kelle aldı

Seçim sonrası CHP'de sular durulmadı. Değişim tartışmaları iyice tırmandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı kızıştı. Genel Başkan olmak isteyen İmamoğlu, 18 ilçe başkanı ile gizli toplantı yaptı. Bunu duyan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise çıldırdı.

KAVGA İSTANBUL'A UZANDI

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde aldığı yenilgi ile sarsıldı. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim tartışmaları hız kazandı.

13 yıla sayısız yenilgi sığdıran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı.

Eleştirileri duymazdan gelen Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmayacağı mesajını paylaştı. Kendilerine yakın isimlerle Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışını engellemeye çalıştı. Ankara'daki kavga, İstanbul'a kadar uzandı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN PROFİL MESAJI!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye yakın Sözcü gazetesine verdiği röportajda "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" çıkışı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ise sosyal medyadan paylaştığı İmamoğlu fotoğrafıyla Kaftancıoğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı.

İMAMOĞLU 18 İLÇE BAŞKANINI TOPLADI

Kongreye sayılı günler kala, taraflar çalışmalarını hızlandırdı. Genel Başkanlık için hevesli olan Ekrem İmamoğlu, sürpriz bir hamle yaptı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin yazarlarından Seyhan Avşar'ın iddiasına göre 15 Haziran'da Emirgan'da 18 ilçe başkanını topladı.

Görüşmeyi ilçe başkanlarının istediği iddiası da ortaya atıldı. Ancak bu gizli görüşme, Canan Kaftancıoğlu'nu çok kızdırdı.

KAFTANCIOĞLU ACIMADI

Ekrem İmamoğlu ile görüşen isimleri, iki gün sonra Kadıköy'de topladı. Ancak o toplantıya CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmadı.

Seyhan Avşar'ın iddiasına göre İmamoğlu ile görüşen ancak Kaftancıoğlu ile görüşmeye gitmeyen Aydın Düzgün, Kadıköy'deki o toplantıdan günler sonra görevden alındı.

"BENİ SOPALIYORLAR" DEDİ

Kaftancıoğlu'na yakın bir isim, "Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi" ifadesini kullandı.

İddiaları reddeden Düzgün, "Beni sopalayarak diğer ilçe başkanlarını dizayn etmek istiyorlar" ifadesini kullandı.