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Koltuk kavgasında İstanbul cephesi! Ekrem İmamoğlu 18 ilçe başkanını topladı: Canan Kaftancıoğlu kelle aldı

Koltuk kavgasında İstanbul cephesi! Ekrem İmamoğlu 18 ilçe başkanını topladı: Canan Kaftancıoğlu kelle aldı
04.07.2023 10:10

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Seçim hezimetinin ardından koltuk kavgasının başladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmak bilmiyor. Seçim gecesi "mücadeleye devam ediyoruz" diyerek koltuğa yapışan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk dakikadan " değişim" mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savaşında taraflar birbirini köşeye sıkıştırmak için yeni hamleleler yapıyor. Son olarak İmamoğlu, 18 ilçe başkanı ile gizli toplantı yaptı. Toplantıyı duyan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çileden çıktı. Toplantıya katılan başkanları görüşmeye çağıram Kaftancıoğlu, davetine katılmayan ismi ise görevden aldı. Kaftancıoğlu, bir röportajında "İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı için uygun olmayan bir profil" olduğunu belirtmiş, İmamoğlu cephesinde ise; cevap Murat Ongun'dan gelmiş. Taraflar arasındaki mücadelenin önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

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Seçim sonrası CHP'de sular durulmadı. Değişim tartışmaları iyice tırmandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı kızıştı. Genel Başkan olmak isteyen İmamoğlu, 18 ilçe başkanı ile gizli toplantı yaptı. Bunu duyan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise çıldırdı.

KAVGA İSTANBUL'A UZANDI
Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde aldığı yenilgi ile sarsıldı. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim tartışmaları hız kazandı.

13 yıla sayısız yenilgi sığdıran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı.

Eleştirileri duymazdan gelen Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmayacağı mesajını paylaştı. Kendilerine yakın isimlerle Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışını engellemeye çalıştı. Ankara'daki kavga, İstanbul'a kadar uzandı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN PROFİL MESAJI!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye yakın Sözcü gazetesine verdiği röportajda "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" çıkışı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ise sosyal medyadan paylaştığı İmamoğlu fotoğrafıyla Kaftancıoğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı.

İMAMOĞLU 18 İLÇE BAŞKANINI TOPLADI
Kongreye sayılı günler kala, taraflar çalışmalarını hızlandırdı. Genel Başkanlık için hevesli olan Ekrem İmamoğlu, sürpriz bir hamle yaptı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin yazarlarından Seyhan Avşar'ın iddiasına göre 15 Haziran'da Emirgan'da 18 ilçe başkanını topladı.

Görüşmeyi ilçe başkanlarının istediği iddiası da ortaya atıldı. Ancak bu gizli görüşme, Canan Kaftancıoğlu'nu çok kızdırdı.

KAFTANCIOĞLU ACIMADI
Ekrem İmamoğlu ile görüşen isimleri, iki gün sonra Kadıköy'de topladı. Ancak o toplantıya CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmadı.

Seyhan Avşar'ın iddiasına göre İmamoğlu ile görüşen ancak Kaftancıoğlu ile görüşmeye gitmeyen Aydın Düzgün, Kadıköy'deki o toplantıdan günler sonra görevden alındı.

"BENİ SOPALIYORLAR" DEDİ
Kaftancıoğlu'na yakın bir isim, "Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi" ifadesini kullandı.

İddiaları reddeden Düzgün, "Beni sopalayarak diğer ilçe başkanlarını dizayn etmek istiyorlar" ifadesini kullandı.

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