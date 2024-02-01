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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 19:51 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 20:02

Kocaeli'deki rehine krizinden yeni görüntüler!

Son dakika haberi! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şüpheli katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü. Olayın yaşandığı fabrikanın olduğu yere rehin tutulan kişilerin yakınları geldi. Olay yerinde bulunan bazı kişilerin endişeli şekilde beklediği görülürken, bazı kişiler ise gözyaşlarını tutamadı.

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