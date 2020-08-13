Kocaeli Körfez'de Jandarmaları taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var...

13.08.2020 14:10

Kocaeli Körfez'de jandarmaları taşıyan bir minibüs otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 10'un üzerinde kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi geldi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, jandarmaların bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 10'un üzerinde kişi yaralandı.

Kaza, Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Jandarmaları taşıyan 41 KL 239 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşlar, yaralanan jandarmaları araçtan çıkardı. Yaralılar yere yatırılırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için çevredekiler üzerlerine çarşaf tuttu. Kazada iki araçtaki 10'un üzerindeki kişinin yaralandığı öğrenildi.