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Kocaeli Darıca’da mangal faciası: 5 kişi zehirlendi
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Kocaeli Darıca'da mangal faciası: 5 kişi zehirlendi

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 13:19

Kocaeli Darıca’da doğal gaz kesintisi nedeniyle ısınmak için yakılan mangal bir aileyi yok ediyordu. Mangaldan sızan gaz anne, baba ve 3 çocuğu zehirledi.

Olay, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, zemin kattaki dairede ikamet eden 5 kişilik aile, 28 Aralık'ta meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yaşanan gaz kesintisi sebebiyle ısınmak için evlerinde mangal içinde ateş yaktı.

Mangal faciası (İHA)

Kömürden sızan karbonmonoksit gazı, aileyi etkiledi. Uykusundan uyanan Halime Y., eşi Abdullah Y., çocukları Belinay (13), Bulem (8) ve Beril Y.'yi (3) uyandırdıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mangal faciası (İHA)

Abdullah Y.'nin komşusu Kuttusi Bayır, "06.00-06.30 sıralarında bir olay oldu. Ambulanslar ve polis araçları buradaydı. Kömürden zehirlenenlerin olduğunu öğrendim. Ben içeriye girmedim. Abdullah Bey dışarıda yatıyordu, onu tutarak ambulansa kadar götürdüm. Durumları Allah'a şükür iyi" dedi.

İlçede doğal gaz kesintisi yaşandığını, ailenin de ısınmak için mangalda kömür yaktıklarını söyleyen Kuttusi Bayır, "Doğal gazımız olmadığından dolayı bunları yaktılar. Yaktıktan sonra unutmuşlar mı, uyumuşlar mı bilmiyorum ama ufak bir kaza geçirdiler" dedi.

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