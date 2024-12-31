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Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti! Bese Hozat şart koşmaya kalktı: YPG’ye saldırılar durmazsa çözüm olmaz
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Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti! Bese Hozat şart koşmaya kalktı: "YPG'ye saldırılar durmazsa çözüm olmaz"

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 12:48

Teröristbaşı Öcalan'ın "Çağrı yapmaya hazırım" mesajı sonrası Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti. "Erdoğan ve Bahçeli PKK'yı yok etmek istiyor" diyen PKK/KCK elebaşı Bese Hozat, "Suriye'de YPG'ye saldırılar durmazsa çözüm olmaz" mesajı verip YPG'yi koz olarak kullandı. Öcalan'ın çağrısını desteklediklerini söyleyen Hozat "Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir" sözleriyle süreci sabote etti. Öcalan üzerinden "Türkiye 'Kürt sorununu' demokratik temelde çözmezse bölünür, paramparça olur" tehdidi savurdu.

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