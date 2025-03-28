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KKTC’de başörtüsü engeli!
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KKTC'de başörtüsü engeli!

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 19:23 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 19:23

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), kılık kıyafet kurallarının okul yönetimlerine bırakılmasının ardından, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda başörtülü öğrenci okula alınmadı. Öğrencinin içeri girmesi öğretmen sendikası ve okul yönetimi tarafından engellenirken, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri öğrencinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Kıyafet düzenlemesini standart hale getirmeyi amaçlayan tüzük değişikliğinin geri çekilmesi sonrası, kıyafet kurallarında farklı uygulamalar devam ediyor.

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