KKTC sandık başına gidiyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları bugün cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Seçiminin ilk turunda bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. 218 binden fazla seçmenin kaydedildiği ve 7 adayın yarışacağı seçim, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ön planda olması nedeniyle referandum gibi geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla Kıbrıs halkı iki devletli çözüm ile federasyon arasında seçim yapacak.

