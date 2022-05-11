'Kırmızıda geçti'' Tramvay İETT otobüsüne çarptı! A Haber olay yerinde

Son dönemde arıza ve kazalarla gündeme gelen İETT otobüslerinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

İstanbullunun çilesi haline gelen toplu ulaşım yaşanan İETT kazaları ve arızalarla da çekilmez bir hal almaya başladı.

Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, 6 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

A HABER OLAY YERİNDEN BİLDİRDİ

A Haber olay yerinden yaşanan kazaya ilişkin detayları aktardı. Kazanın yaşandığı tramvayın içinde bulunan bir yolcu A Haber'e konuştu.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Yolcu, "Haseki'den yolcu indirdi. Kendi normal hızında geliyordu. 4 yol ağzında çarpışma yaşandı. Tramvay otobüsü ileriye doğru sürükledi. Tramvayın şoförü, İETT otobüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiğini söyledi." İfadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kaza yapan İETT otobüsünü de görüntüledi. Otobüsün büyük hasar aldığı görüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın yaşandığı an güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar;

Tramvayla İETT obüsünün çarpıştığı kaza anı kamerada

BİR İETT KAZASI DAHA OLMUŞTU

Öte yandan Beykoz Kavacık'ta seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği yerinden çıktı. Fırlayan lastik nedeniyle iki otomobil de kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin toplu taşıma araçlarında her gün meydana gelen büyük skandallara rağmen herhangi bir tedbir almaması ise sürücüler ve halkın büyük tepkisini çekiyor.

Faciadan dönülen olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kavacık'tan Beykoz istikametinde seyreden İETT otobüsünün lastiği, Yeni Riva Yolu üzerinde yerinden çıkıp fırladı.

'CAN GÜVENLİĞİMIZ TEHLİKEDE'

Sol arka tarafı asfalta düşen otobüs güçlükle durabildi. Arkadan gelen iki otomobil ise büyük bir hızla üzerlerine yönelen lastikten kaçmak isterken kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Büyük bir şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada otomobiller ağır hasar gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, trafik akışı bir süre emniyet ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre yaşanan kazanın ardından İBB Meclisi Çevre, Yenilebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İstanbul'un yönetilemiyor oluşunun İstanbullular için can güvenliği tehlikesi oluşturduğunu belirtti.

Hasanoğlu yaptığı açıklamada, "Otobüsün lastiği fırlıyor, İki otomobil refüje çarpıyor. İBB ve bağlı kurumların yönetilemeyişi İstanbullular için can güvenliği konusuna dönüştü" ifadelerine yer verdi.