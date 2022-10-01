Kırım'daki askeri havalimanına iniş yapan uçakta patlama

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bulunan Sivastopol Belbek Havalimanı’nda bir uçağın pistin dışına çıkarak alev aldığı bildirildi. Askeri havalimanında alev alan uçaktaki mühimmatın bir kısmı infilak etti.
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bulunan Sivastopol Belbek Havalimanı’nda bir uçağın pistin dışına çıkarak alev aldığı bildirildi. Askeri havalimanında alev alan uçaktaki mühimmatın bir kısmı infilak etti.
Kırım Yarımadası'nda yer alan liman kenti Sivastopol'de Belbek Havalimanı'nda bir uçak inişe geçtiği sırada pistin dışına çıkarak alev aldı.
Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanz'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.
Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.