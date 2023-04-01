Ramazan ayında dindar seçmenin oyunu alabilmek için takiye yapmakla eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son fotoğrafı sosyal medyada tepkiye neden oldu.

SECCADEYE AYAKKABILARIYLA BASTILAR

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Platformunun düzenlediği iftara katıldı.

İftar sonrası basına servis edilen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye ters bastığı görüldü. Aynı fotoğrafta Canan Kaftancıoğlu ve CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay da seccadeye ayakkabılarıyla bastı.

ÖZÜRLERİ KABAHATLERİNDEN BÜYÜK: "YOĞUNLUKTAN FARK EDEMEDİK"

Skandal üzerine CHP'den 'özürleri kabahatlerinden büyük' dedirten bir açıklama geldi. Açıklamada, "Yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" denildi.



İşte o açıklama;



Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz.

KENDİSİNİ SAVUNDU: GÖREMEDİM

Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

FETÖ ELEBAŞI İLE AYNI POZ

FETÖ elebaşı Gülen'in seccade üzerine ayakkabılarıyla basarak verdiği poz ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yan yana koyarak tepki gösteren bir vatandaş, "Müslüman uyuma, seccadene sahip çık. Seccade'nin üzerine ayakkabıyla basmak, hangi karanlık aklın ürünüdür? Kimlere ne mesaj verilmek isteniyor. Bunlar Anadolu insanını temsil edemez, etmemeli. Nesli nesline, aslı aslına. Akıl hocaları kardinal fetoşa özeniyorlar galiba." diyerek CHP'lilere sert tepki gösterdi.

FETÖ elebaşı Gülen'in seccade üzerine ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf

HAİN DARBE GİRİŞİMİN İLK YILINDA ABD BASININA SKANDAL FOTOĞRAFI SERVİS ETMİŞTİ

Bilindiği gibi teröristbaşı Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği ihanet röportajında, FETÖ'cülere mesaj verircesine ayakkabılarıyla seccadeye ters bastığı görülmüştü.

HAÇLI ADINA İSLAM'I AYAKLARIMIN ALTINA ALIRIM MESAJI

O dönem skandal fotoğrafı yorumlayan uzman isimler FETÖ elebaşı Gülen'in, "Haçlı adına İslam'ı ayaklarımın altına alırım mesajı" verdiğini yazmıştı. Dönemin Star gazetesi köşe yazarı Hüseyin Gülerce bu fotoğraftaki mesajın, haçlı zihniyetine hizmet ettiğini vurgulamıştı. İşte Hüseyin Gülerce'nin o yazısı;

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile beş gün önce bir röportaj yaptı. Tabii ondan "saygın", "saygıdeğer" diye bahsederek…

Röportajda yayınlanan bir fotoğrafın verdiği mesaj merak edildi. Fotoğrafta, Gülen'in seccadeye ayakkabıyla basarak poz verdiği görülüyor.

Ayakkabısı ev ayakkabısı olsa da F. Gülen, seccadeye ayakkabı ile basmasının halk tarafından saygısızlık olarak görüleceğini elbet biliyor. Ama milletimize hakaret etmeyi, darbeye karşı çıkan halkımızı düşüncesizlikle suçlamayı, demokrasi nöbetlerine ahmaklık demeyi çok rahat yaptığı için bu saygısızlığı umursamıyor. Seccade üzerinde ayakkabı ile durmak Batı'ya, Haçlı zihniyeti sahiplerine bir mesajdır.

Batı istihbarat servisleri ile F. Gülen arasında, AK Parti'nin kuruluş döneminden itibaren Erdoğan'ın önünü kesmek, onu siyaseten bitirmek için organik bir işbirliği var.

AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Fetullah Gülen'in Pensilvanya'ya gidişi de 22 Mart 1999. Gülen'in bu gidişi ilk değildi. 1992'de, sonra da 1994, 1996 ve 1997'de de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti.

F. Gülen Gezi olaylarından, 17/25 Aralık'a, Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulması ihanetinden 15 Temmuz darbe girişimine hep Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının bitirilmesi için Batı'ya jurnallerde bulundu. Batı'ya, Haçlı zihniyetine sürekli mesajlar verdi.

Birkaç örneği hatırlatayım:

"Soru: Geçmişte Museviler ve İsrail hakkındaki bazı söylemleriniz anti-semitik olarak algılandı. Buna cevabınız nedir?

"Gülen: Samimiyetle itiraf etmem lazım ki ayet ve hadisleri yanlış anlamış ve yaptığım izahlarda yanılmış, olabilirim." (ABD dergisi The Atlantic'e verdiği özel röportajdan. 15 Ağustos 2013)

"AKP baskılarının tek kurbanının bizler olduğu zannedilmesin. Barışçı çevreci protestocular, Kürtler, Aleviler, gayrimüslimler ve iktidar partisiyle birlikte hareket etmeyen bazı Sünni Müslüman gruplar da bu politikadan nasibini almıştır. Türkiye'nin idarecileri, sadece Batı'yı kendinden uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'ye Ortadoğu'da itibar kaybettiriyor." (Gülen'in 3 Şubat 2015'te New York Times'ta yayımlanan makalesinden)

"Kusurlarımız olmuştur!" sözümüz, özür dileme değildir. Kim görmüş Musaların Firavunlardan özür dilediğini…" (28 Ağustos 2015) (Burada Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de yaptığı konuşmada, "Her Firavun'un bir Musa'sı vardır" sözünü hatırlayalım.)

"Türkiye hızla iç savaşa gidiyor. Batı acilen müdahale etsin, AK Parti hükümetini düşürsün." (Mısır'ın Al Ghad TV kanalına konuşmasından. 4 Ağustos 2016)

"Dünya liderleri, Erdoğan'ın cadı avına karşı etkili bir tutum geliştirmezse, Türkiye'de Cumhurbaşkanını durduracak bir iç dinamik yok." (ABD haber sitesi Politico'ya beyanat. 9 Eylül 2016)

"Erdoğan'ı, Türkiye'yi AB'ye hazırlama vaadi ve NATO için destekledik. ABD beni bağrına basmıştır. Bu koca millete saygısızlık etmemek için elimi kolumu sallayarak buradan gitmek istemiyorum." (23 Eylül 2016. Alman "Die Zeit" ve İspanyol "El Pais" gazeteleri ile Alman haber ajansı dpa'ya Pensilvanya'da verdiği ortak mülakattan)

"Türkiye'nin Avrupalı müttefiklerinin ve ABD'nin desteğine ihtiyacı var. NATO Türkiye'den, ittifakın normlarına sadık kalmasını talep edebilir." (Washington Post'a yazdığı makaleden. –Makale Erdoğan'ın Washington ziyareti esnasında yayımlandı.- 16 Mayıs 2017)

"Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle onlar arasında kırmızıçizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar." ( Pensilvanya'daki konuşmasından. 20 Ağustos 2016)

Seccade üzerinde ayakkabı ile verdiği poz evet, Haçlılara, Batı'ya mesajdır. "İşte seccade ayaklarımın altında, daha ne yapmamı istiyorsunuz" diyor...



AK PARTİ'DEN TEPKİ: BASTIĞINIZ YER, MÜSLÜMANLARIN SECDE EDERKEN KULLANDIĞI SECCADEDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dağ, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" dedi.

KİME NEYİN MESAJI?

Kılıçdaroğlu'nun çektirdiği bu fotoğrafa sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Namaz kılmadıkları aşikar, ayakkabıyla, yere seccade serip foto çekilmek… kime neyin mesajı bu?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



FONDAŞ İSİMDEN TAKİYE İTİRAFI

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı takiyeyi ise fondaş isim ifşa etmişti. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi kendi ağzıyla itiraf etmişti.

ÇAY KAHVE KURU PASTA

Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.

İftar öncesi gerçekleşen görüşmen ve basın toplantısının yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarının "takiye masası" olduğunu gözler önüne serdi.

EY UTANMAZLAR HANİ ORUÇLUYDUNUZ?

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren bir vatandaş, "Şaban Sevinç diyor ki; Saat 5 teki Muarrem İnce ziyareti çay kahve ziyaretiydi. Çay, kahve içti pasta yediler. Eee adama şimdi demezler mi Ey utanmazlar günlerdir basın mensuplarına iftar sofrası pozları niye veriyorsunuz... Hani oruçluydunuz?" dedi.

ÖNCE İKRAM SONRA İFTAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP destekli 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Ramazan iftarlarında boy göstermeye başlamış, türbe ziyaretlerine koşmuştu.



İFTAR YAPIP ÇADIRI KALDIRDILAR

Kahramanmaraş'ta bir çadırda kalarak şov yapan Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortakları bu sefer de Malatya'da sahne almıştı.

ERTESİ GÜN ÇADIR KALDIRILDI

Ramazanın 2. günü Malatya'da iftar yaptıkları devasa çadırın, ertesi gün kaldırıldığı ortaya çıktı. Yaşanan bu skandalın ardından vatandaşlardan tepki yağdı.